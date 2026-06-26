Депутат Свищёв: новые поправки к Олимпийской хартии должны ограничить МОК Фото: REUTERS.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял поправку к Олимпийской хартии об обеспечении политической нейтральности и защите спортивного движения от чрезмерного государственного, экономического и социального влияния. Это решение в беседе в RT прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Парламентарий отметил, что руководство самого МОК давно превратилось в мишень для внешнего прессинга. По его мнению, принятые поправки «должны деполитизировать не только атлетов, но и ограничить сам МОК от политического давления».

«Чиновники и руководители Международного олимпийского комитета, конечно, являются мишенью правительств, руководителей разных стран, различных блоков, организаций, спонсоров», — отметил он.

По мнению депутата, в спортивном сообществе накопилась усталость от дискриминационных решений против атлетов, нарушающих дух хартии. Новое правило должно положить конец этой практике. Свищев выразил надежду, что у МОК хватит авторитета повлиять на международные федерации, которые, следуя старым рекомендациям, затягивали возвращение россиян.

«Сейчас же, мы надеемся, на основании поправок последует ряд решений, которые помогут восстановить в правах наших атлетов», — добавил парламентарий.