Умер Вячеслав Позгалёв, экс-губернатор Вологодской области

Умер Вячеслав Позгалев, бывший губернатор Вологодской области. Фото: premier.gov.ru/wikipedia.org

Умер Вячеслав Позгалев, бывший губернатор Вологодской области. Ему было 79 лет. Об этом сообщается на его официальной странице во «ВКонтакте».

Пост с сообщением о смерти Позгалева появился поздно вечером 25 июня. О причинах смерти в публикации не говорится.

«Сегодня в 21:00 ушел из жизни Позгалёв Вячеслав Евгеньевич. О дате и месте прощания будет оповещено позже», — говорится в сообщении.

Позгалев возглавлял Вологодскую область четыре срока подряд — с 1996 по 2011 год. После этого он был депутатом Госдумы шестого созыва от партии «Единая Россия» с 2011 по 2016 год.

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