Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика26 июня 2026 8:24

Запасов дизеля в избытке, но его экспорт хотят запретить: в правительстве РФ объяснили, почему так

Новак: запасов дизельного топлива в России сейчас в избытке
Анастасия СУТОРМИНА
Новак: запасов дизельного топлива в России сейчас в избытке. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Новак: запасов дизельного топлива в России сейчас в избытке. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Запасов дизельного топлива в России сейчас в избытке. Запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.

Кроме того, он отметил, что российские власти на данный момент перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов.

Вместе с тем, Новак добавил, что в Российской Федерации сформированы достаточные запасы топлива для обеспечения внутреннего рынка.

Днем ранее Новак поручил обеспечить первоочередную поддержку топливом российские регионы, в которых его доставка зависит от сезонных факторов. Также российские власти изучают возможность ввода полного запрета на экспорт дизельного топлива.