Валдис Пельш рассказал о жестких реалиях покорения Эвереста Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский телеведущий и путешественник Валдис Пельш на Форуме учителей географии и студентов профильных вузов в национальном центре «Россия» рассказал о трудностях покорения самой высокой горы в мире – Эвереста.

Пельш, руководивший съемочной группой в горах, поделился физическими деталями работы на экстремальной высоте, где цена каждого движения невероятно высока.

«На высоте вы три минуты восстанавливаете дыхание, потому что там вы недополучаете 30% кислорода. После этого вы говорите свой красивый, но компактный текст и пытаетесь отдышаться. В горах также сложно пить воду – сделав два глотка, вы пропускаете два вдоха, сбиваете дыхание», - приводит «Абзац» его слова.

Телеведущий уточнил, что его команда совершила две экспедиции, но базовая группа имела строгий запрет на подъем выше семи тысяч метров — этот рубеж открыт только для подготовленных высотных операторов.

Сам Пельш штурмовал Эверест в мае 2016 года как автор и режиссер. Он поднимался в высокогорные лагеря, но на саму вершину не заходил. Уникальные кадры той масштабной экспедиции легли в основу его документального фильма.