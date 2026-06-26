Зоопсихолог предупредил о смертельном стрессе у питомцев: это погубит вашего любимца

Зоопсихолог предупредил о смертельном стрессе у питомцев: это может погубить вашего любимца Фото: Shutterstock.

Сильнейший испуг во время поездки на автомобиле, перелета или обычного визита к грумеру может нанести непоправимый вред здоровью домашнего животного и даже привести к его смерти. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил зоопсихолог Мирослав Волков.

Специалист отметил, что хозяева часто совершают ошибку, резко погружая питомца в стрессовую ситуацию без подготовки. Чтобы избежать трагедии, приучать любимца к процедурам нужно постепенно.

«С собаками и кошками мы должны обращаться очень нежно. Начинать обучение нужно с того, чтобы животное просто посидело в машине», — предложил Волков.

То же касается и ветеринаров. Важны «позитивные» визиты ради лакомства. «Животному нельзя сразу показывать, что в клинике его обязательно будут колоть», — подчеркнул эксперт.

Также зоопсихолог предостерег владельцев от бесконтрольного применения успокоительных. Если питомец демонстрирует экстремальную панику, эксперт советует не мучить его, а изменить условия, например, вызвать мастера на дом.

«Иногда стоит манипулировать не животным, а окружающим пространством... Это устраняет саму причину сильного стресса в зачатке», — заключил он.