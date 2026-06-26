Политолог Рар: Британия, Франция и ФРГ могут перейти под контроль ультраправых Фото: REUTERS.

Кресло премьер-министра Великобритании, а также высшие государственные посты во Франции и ФРГ вскоре могут занять представители ультраправых сил. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал политолог Александр Рар.

По мнению эксперта, затяжной политический кризис в Лондоне делает фигуру одного из лидеров правых популистов Найджела Фаража ключевым претендентом на власть.

«Премьер Кир Стармер уходит с поста, потому что лишился поддержки Лейбористской партии, а шансы на победу на следующих выборах приблизились к нулю. Теперь следующим премьером Великобритании вполне может стать Фараж», — заявил он, подчеркнув наступление «необратимой радикализации общества и политики».

Аналогичные изменения Рар прогнозирует и для лидеров Евросоюза. В ФРГ, как он отметил, уже давно шатается кресло под канцлером Фридрихом Мерцем. Постоянные ссоры в коалиции и провал реформ ведут страну к досрочным выборам в Бундестаг. Судя по опросам, первое место на них рискует занять ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ). Вдобавок специалист обратил внимание на успехи «Национального объединения» во Франции.