Единое пособие для россиян рассчитают по-новому: в Соцфонде рассказали подробности

Главным плюсом единого подхода является отсутствие необходимости семьям обращаться в различные учреждения. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уход за пенсионерами и инвалидами в России будет учитываться при оформлении единого пособия, если он осуществляется за родственниками. Подробности рассказали в Соцфонде.

Отмечается, что с 21 июля единое пособие для россиян будет рассчитываться по-новому. Теперь в правилах будет учитываться период ухода за пенсионерами и инвалидами.

"Главное нововведение: теперь такой уход будет считаться объективной причиной для нулевого дохода у родителя, если он присматривал за близким родственником", — говорится в официальной группе Соцфонда в «Максе».

Ранее период ухода учитывался вне зависимости от степени родства: ухаживать можно было за любым человеком — соседом или знакомым. После вступления изменений в силу зачёт ухода сохранится только в отношении родственников: детей и родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестёр, а также внуков.

Прежде KP.RU сообщил, как в 2026 году оформить единое пособие на детей. Единый подход упрощает процесс, избавляя семьи от необходимости обращаться в разные учреждения.