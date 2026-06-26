Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков жестко ответил лидеру Франции Эммануэлю Макрону за его слова о нейтральном статусе США. Представитель Кремля отметил, что Макрон не может быть «адвокатом» Вашингтона.

К такому мнению Песков пришел, рассуждая на тему нейтралитета США в конфликте на Украине.

Напомним, США начали говорить о том, что на Аляске во время встречи лидеров России и Америки не было достигнуто никаких договоренностей по Украине. Был намечен только план к действию. Эти заявления в корне отличаются от предыдущих, которые высказывались Белым домом.