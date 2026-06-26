Медведчук: споры Киева и Варшавы об истории могут вылиться в конфликт на земле. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Исторические споры Киева и Варшавы могут вылиться в территориальный конфликт. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской статье.

По его мнению, спор об интерпретации исторических событий может привести Варшаву к выводу, что часть Украины находится на польской земле. Тогда Польша начнет говорить о восстановлении «исторической справедливости». А затем может потребовать расширения своих границ.

«И тогда Варшава убивает двух зайцев: обосновывает восстановление исторической справедливости и требует расширения своих границ. А для этого нужно воевать не с Москвой, а с Киевом», — написал он.

Медведчук также заявил, что нынешний словесный конфликт с Киевом может быть выгоден Варшаве. По его словам, Польша сможет сокращать помощь Украине или требовать за нее высокую цену, ссылаясь на национальное оскорбление.

Отдельно он напомнил о роли УПА*, членов которой в Киеве делают национальными героями. По словам Медведчука, они придерживались антипольской позиции и причастны к гибели около 100 тысяч поляков.

Ранее экс-лидер Польши Бронислав Коморовский заявил, что между Варшавой и Киевом разгорелась «война за медали». Так он прокомментировал скандал вокруг решения президента Кароля Навроцкого лишить Зеленского Ордена Белого Орла. Поводом стала продолжающаяся на Украине героизация лидеров УПА*

* – УПА признана экстремистской организацией и запрещена в России.