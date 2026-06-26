Названы летние блюда, которые провоцируют сосудистую сеточку на лице

Отдельные летние блюда могут усиливать купероз. Фото: Geinz Angelina / Shutterstock / Fotodom

Летние блюда и напитки могут влиять не только на самочувствие, но и на состояние кожи, особенно при склонности к куперозу. Некоторые привычные продукты способны усиливать покраснение лица и провоцировать появление сосудистой сеточки, особенно в жаркую погоду. Об этом пишет mk.ru.

Связь между едой и состоянием сосудов часто недооценивают, хотя именно питание может усиливать проявления купероза в летний период. Купероз – это нарушение микроциркуляции, при котором капилляры становятся хрупкими и хуже справляются с нагрузками.

В жару сосуды расширяются, чтобы охладить организм, но при слабых стенках они не успевают сужаться обратно, из-за чего покраснение становится заметнее. Дополнительный эффект дает ультрафиолет, который снижает эластичность кожи и усиливает видимость сосудистой сетки.

Отдельные летние блюда могут усиливать эти процессы. Например, окрошка с колбасой и квасом, острые добавки вроде хрена и горчицы, а также шашлыки с пряными маринадами способны вызывать расширение сосудов и прилив крови к лицу. Даже освежающие лимонады с мятой, цитрусами или корицей могут провоцировать реакцию из-за активных веществ и перепадов температур, что дополнительно нагружает капилляры.

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