Подушка безопасности не должна быть доходной: где держать деньги на «черный день»

Финансист Мокров рекомендовал деньги на черный день разделить на три части Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Финансист Алексей Мокров в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как правильно распоряжаться резервным капиталом, отметив, что хранить полугодовой бюджет дома опасно, а криптовалюту нельзя считать надежной подушкой безопасности.

Размер подушки эксперт рекомендует считать от обязательных расходов, таких как жильё, еда, лекарства, транспорт и кредиты. Для человека со стабильным доходом достаточно запаса на 3–6 месяцев, при нестабильном заработке или наличии ипотеки — на 6–12 месяцев.

После снижения ключевой ставки Центробанка РФ до 14,5% и с учётом инфляции Мокров советует не держать все средства в одном месте. «Часть — на накопительном счёте с мгновенным доступом, часть — на коротком вкладе, часть — в наличных. Подушка должна быть не самой доходной, а самой живучей», — рекомендует эксперт.

Оптимальное распределение, по мнению финансиста, заключается в выделении 20–30% — в быстрый доступ на форс-мажор, 50–60% — на короткие вклады. При этом Мокров призывает помнить о налогах. За 2025 год необлагаемый минимум процентного дохода составляет 210 тысяч рублей, а налог берётся только с суммы превышения этой планки.

Наличные дома, по словам эксперта, нужны в объёме 1–2 недель расходов на случай сбоя банкоматов. Покупка валюты оправдана только при наличии будущих трат в ней (поездки, лечение). Криптовалюту же специалист призывает не делать основой подушки, допуская лишь строго ограниченную экспериментальную долю для тех, кто уже умеет работать с цифровыми активами.

Тем временем финансист Татьяна Волкова сообщила, что за несколько месяцев можно сформировать позитивную историю, следуя законным способам. Для демонстрации платежеспособности рекомендуется оформить небольшой кредит и выплачивать его регулярно по графику, начиная с минимальной суммы, передает 360.ru.