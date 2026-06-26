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НовостиЭкономика26 июня 2026 10:24

Подушка безопасности не должна быть доходной: где держать деньги на «черный день»

Финансист Мокров рекомендовал деньги на черный день разделить на три части
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Финансист Мокров рекомендовал деньги на черный день разделить на три части

Финансист Мокров рекомендовал деньги на черный день разделить на три части

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Финансист Алексей Мокров в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как правильно распоряжаться резервным капиталом, отметив, что хранить полугодовой бюджет дома опасно, а криптовалюту нельзя считать надежной подушкой безопасности.

Размер подушки эксперт рекомендует считать от обязательных расходов, таких как жильё, еда, лекарства, транспорт и кредиты. Для человека со стабильным доходом достаточно запаса на 3–6 месяцев, при нестабильном заработке или наличии ипотеки — на 6–12 месяцев.

После снижения ключевой ставки Центробанка РФ до 14,5% и с учётом инфляции Мокров советует не держать все средства в одном месте. «Часть — на накопительном счёте с мгновенным доступом, часть — на коротком вкладе, часть — в наличных. Подушка должна быть не самой доходной, а самой живучей», — рекомендует эксперт.

Оптимальное распределение, по мнению финансиста, заключается в выделении 20–30% — в быстрый доступ на форс-мажор, 50–60% — на короткие вклады. При этом Мокров призывает помнить о налогах. За 2025 год необлагаемый минимум процентного дохода составляет 210 тысяч рублей, а налог берётся только с суммы превышения этой планки.

Наличные дома, по словам эксперта, нужны в объёме 1–2 недель расходов на случай сбоя банкоматов. Покупка валюты оправдана только при наличии будущих трат в ней (поездки, лечение). Криптовалюту же специалист призывает не делать основой подушки, допуская лишь строго ограниченную экспериментальную долю для тех, кто уже умеет работать с цифровыми активами.

Тем временем финансист Татьяна Волкова сообщила, что за несколько месяцев можно сформировать позитивную историю, следуя законным способам. Для демонстрации платежеспособности рекомендуется оформить небольшой кредит и выплачивать его регулярно по графику, начиная с минимальной суммы, передает 360.ru.