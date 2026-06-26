Разрешение на открытие сезона в 2026 году получили 72 пляжа Анапы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Анапы выдали разрешения на открытие 72 пляжей, а еще восемь находятся на стадии экспертизы. Об этом сообщила пресс-служба правительства России в канале в мессенджере MAX.

«Уже получили все разрешительные документы 72 пляжа. Еще 8 проходят экспертизу», - говорится в сообщении.

Также в кабмине заявили, что в Анапе продолжаются работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов. Пляжи отсыпают чистым песком, ведется мониторинг Черного моря и побережья Краснодарского края и Крыма.

С момента начала наблюдения выбросов нефтепродуктов не зарегистрировано, подтвержденных пятен на снимках нет. Очищено более 3,6 тыс. километров береговой линии, вывезено около 185,3 тыс. тонн загрязненного материала, который обезврежен или утилизирован.

Ранее KP.RU сообщил, что в Анапе проверяют обоснованность цен на проезд в общественном транспорте.

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