Россиянам объяснили, как быстро убрать красноту и сухость кожи после пляжа

Главная причина неприятных ощущений – повреждение защитного слоя кожи. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летний отдых на пляже часто заканчивается не только загаром, но и покраснением, сухостью и ощущением стянутости кожи. Правильный уход в первые дни после пляжа помогает избежать длительного раздражения и пигментации. Об этом пишет mk.ru.

Главная причина неприятных ощущений – повреждение защитного слоя кожи. Ультрафиолет, морская вода и ветер обезвоживают кожу, из-за чего появляются краснота и сухость. Если не помочь коже вовремя, это может привести к более стойким изменениям, включая пигментацию и преждевременное старение.

В первые сутки важно максимально щадяще очищать кожу и использовать успокаивающие средства с пантенолом, церамидами и растительными экстрактами. Хорошо помогают прохладные компрессы, которые уменьшают ощущение жара и покраснения. Уже через несколько дней при правильном уходе кожа восстанавливает комфорт и ровный тон.

Далее акцент делают на глубоком увлажнении и восстановлении липидного барьера: сыворотки с гиалуроновой кислотой, питательные кремы и обязательная защита SPF. В этот период важно избегать агрессивных средств – скрабов, кислот и ретинола.

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