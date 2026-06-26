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НовостиОбщество26 июня 2026 11:02

Роскачество предупредило об опасности кондиционера

Роскачество: нечищеный кондиционер угрожает здоровью
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Роскачество предупредило об опасности кондиционера

Роскачество предупредило об опасности кондиционера

Фото: Shutterstock.

Кондиционер, который давно не обслуживали, представляет реальную опасность для здоровья. Об этом предупредили в Роскачестве, передает Lenta.ru.

Специалисты объяснили, что внутри прибора оседает пыль, а из-за постоянной влажности там активно размножаются плесень и бактерии.

Всего после часа работы загрязненного устройства в воздухе резко возрастает концентрация плесневых грибов, вызывающих аллергию и проблемы с дыханием. В запущенных случаях в системе может завестись опасная бактерия, провоцирующая тяжелую пневмонию.

Эксперты рекомендуют чистить фильтры каждые две-три недели при активном использовании, раз в полгода-год вызывать специалистов для глубокой очистки блока, не включать прибор при появлении затхлого запаха или ухудшении охлаждения до приезда мастера.

«Поводом для внеплановой обработки служат посторонние запахи — кислый или затхлый — при включении, а также если прибор стал хуже охлаждать. В таких случаях лучше не пользоваться кондиционером, пока его не почистят профессионально», — уточнили специалисты.