Похитившую 200 млн рублей неуловимую банду автомошенников в РФ разоблачили из-за одной ошибки

Камера ПДД помогла раскрыть банду автомошенников, похитившую 200 млн рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России ликвидировали неуловимую банду автомобильных аферистов, заработавших 200 миллионов рублей на страховых выплатах. Подробности масштабного расследования выяснила Lenta.ru.

Выйти на след преступников помог простой случай. Дорожная камера фиксации нарушений ПДД сняла дорогостоящий автомобиль Mercedes-Benz V-class.

Оперативники заметили нестыковку. Дело в том, что за рулем минивэна находился мужчина, хотя транспорт был официально оформлен на женщину. В ходе проверки выяснилось, что владелица оказалась «номинальной». Под давлением улик она пошла на сотрудничество и вывела сыщиков на след настоящих организаторов схемы.

Как стало известно, группировка активно действовала с 2022 года по начало 2025 года. За это время злоумышленники успели обманным путем получить 19 крупных страховых выплат. В настоящее время участники банды задержаны.