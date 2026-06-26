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НовостиНаука26 июня 2026 11:08

Роскосмос предложил вывести на орбиту транспорт на ядерных установках

Россия после 2036 года займется изучением Венеры
Сергей КУДРИН
Роскосмос предложил вывести на орбиту транспорт на ядерных установках

Роскосмос предложил вывести на орбиту транспорт на ядерных установках

Фото: Shutterstock.

Роскосмос планирует запустить космические аппараты с ядерными установками после 2036 года. Об этом говорится в проекте указа президента Российской Федерации. Государственная политика в области освоения космоса сосредоточена на ключевых направлениях, среди которых и упомянутый проект.

«После 2036 года <...> создание и вывод в космическое пространство транспортных средств, использующих ядерную энергетическую установку», - говорится в тексте документа.

Роскосмос также намерен провести исследования Венеры и Луны, а также освоить астероиды. После 2036 года планируется создание российской орбитальной станции, предназначенной для производства и проведения научных экспериментов.

В период до 2036 года Роскосмос развернет многоспутниковые низкоорбитальные группировки, увеличит количество спутников для станционного зондирования Земли и создаст лунную атомную электростанцию.

Ранее KP.RU сообщил, что Роскосмос планирует размещение первой ядерной электростанции на Луне.