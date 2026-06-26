Роскосмос предложил вывести на орбиту транспорт на ядерных установках Фото: Shutterstock.

Роскосмос планирует запустить космические аппараты с ядерными установками после 2036 года. Об этом говорится в проекте указа президента Российской Федерации. Государственная политика в области освоения космоса сосредоточена на ключевых направлениях, среди которых и упомянутый проект.

«После 2036 года <...> создание и вывод в космическое пространство транспортных средств, использующих ядерную энергетическую установку», - говорится в тексте документа.

Роскосмос также намерен провести исследования Венеры и Луны, а также освоить астероиды. После 2036 года планируется создание российской орбитальной станции, предназначенной для производства и проведения научных экспериментов.

В период до 2036 года Роскосмос развернет многоспутниковые низкоорбитальные группировки, увеличит количество спутников для станционного зондирования Земли и создаст лунную атомную электростанцию.

Ранее KP.RU сообщил, что Роскосмос планирует размещение первой ядерной электростанции на Луне.