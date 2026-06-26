Приложение «Телега» перестанет работать с 1 июля: в чем причина

Неофициальный клиент мессенджера Telegram «Телега» перестанет работать с 1 июля Фото: Александр Новиков. Перейти в Фотобанк КП

Российское приложение «Телега», неофициальный клиент мессенджера Telegram, прекращает работу с 1 июля. Об этом сообщили разработчики в своем Telegram-канале, пояснив, что решение связано с невозможностью обеспечить полную локализацию и соответствие требованиям из-за внешних ограничений технологических платформ, включая удаление из App Store.

Разработчики отметили, что приложили немало усилий, чтобы сохранить пользователям привычный доступ к аккаунтам и связи, однако в формате Telegram-клиента выполнить все необходимые условия не удалось.

В компании подчеркнули, что продолжают искать способы предоставлять пользователям качественные сервисы, но в нынешних реалиях работа клиента становится невозможной. Пользователям с активной подпиской «Телега Плюс» пообещали вернуть оплату, порядок и сроки возврата объявят дополнительно.

Отметим, что приложение «Телега» исчезло из магазина приложений Apple еще в апреле. Федеральная антимонопольная служба сообщила тогда о возможных признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях Apple в отношении мессенджера, отметив, что это не первый сигнал в адрес компании.