Ученые пришли к ошеломляющим выводам, пощекотав обезьян и детей

CB: Люди и человекоподобные обезьяны хихикают одинаково уже 15 миллионов лет Фото: Shutterstock.

В рамках нового исследования ученые предположили, что люди и человекообразные обезьяны издают схожие звуки, напоминающие хихиканье, с тех пор как их эволюционные пути разошлись. Об этом сообщило издание ABC27 со ссылкой на журнал Communications Biology.

В материале отметили, что это стало известно после того, как исследователи щекотали 13 содержащихся в неволе человекообразных обезьян — горилл, орангутанов, шимпанзе и бонобо — и записывали их реакцию. При этом ученые повторно проанализировали записи, сделанные несколько десятилетий назад, и сравнили их со звуками, которые издавали четверо маленьких детей, когда их щекотали во время игр дома.

В результате было выяснено, что смех людей и человекообразных обезьян подчиняется схожим ритмам и характеризуется одинаковыми временными интервалами между отдельными смешками. Как полагают ученые, эта общая черта, вероятно, указывает на наличие у человека и этих приматов общего предка.

"В некотором смысле мы очень похожи на других человекообразных обезьян, ведь мы смеемся одинаково уже 15 миллионов лет", — сказала приматолог из Уорикского университета, автор исследования Кьяра Де Грегорио.

Издание подчеркнуло, что ученые, изучающие эволюцию смеха, уже детально проанализировали мимику животных, но акустическим характеристикам смеха уделялось меньше внимания. При этом по сравнению с обезьянами человеческий смех стал более быстрым и сложным.

В статье заметили, что изучение происхождения смеха может показаться чем-то банальным, но это важный аспект человеческого общения, помогающий лучше понять окружающих — в том числе и то, как люди научились говорить.

Как писал сайт KP.RU, ранее антропологов озадачили обнаруженные в Венгрии кости дриопитека — дальнего предка современных человекообразных обезьян и, возможно, людей. Он жил примерно 10 миллионов лет назад. Ученые пришли к выводу: дриопитеки — по крайней мере венгерские - держали тело вертикально и ходили на двух ногах. Таким образом способность и привычка передвигаться на двух ногах, куда более древняя, чем принято считать.