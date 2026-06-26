Советник президента России Антон Кобяков Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что проект ЕС трансформировался в странное с правовой точки зрения явление. Об этом он сообщил на итоговом брифинге Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

По словам Кобякова, у ЕС нет собственной армии — есть лишь структуры НАТО и национальные вооруженные силы. Непонятны функции исполнительных и законодательных органов: Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия, по его мнению, представляют собой бюрократические структуры с пересекающимися полномочиями, которые десятилетиями "терроризируют" другие страны.

У ЕС нет конституции — лишь Лиссабонский договор, подписанный не всеми. Европа, по его словам, добивает финансовую систему, а европейский центробанк не способен спасти регион от роста долговой нагрузки. Причиной он назвал «невменяемых бюрократов», взявших на себя бремя Украины.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта выступил за немедленное установление прямого дипломатического канала между ЕС и Россией, заявив, что Брюссель должен иметь возможность доносить свои позиции до Москвы напрямую. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил готовность России к возобновлению дипломатических контактов с Брюсселем. Глава МИД Сергей Лавров при этом отметил, что разговор возможен при условии конструктивной позиции Брюсселя. По словам министра иностранных дел, Москва выслушает предложения европейцев, но не имеет права полагаться на Европу ни в чем.