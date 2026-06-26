Зоопсихолог рассказала, как защитить комнатные растения от кошек Фото: Shutterstock.

Специальные защитные решетки помогут уберечь домашние цветы в горшках от посягательств кошек. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала зоопсихолог Светлана Капустина, назвав этот метод наиболее простым и эффективным решением для сохранения домашней флоры.

«Проще всего поставить специальные защитные решетки. Они не позволяют животному добраться до земли в горшках», — отметила специалист.

Тем не менее, одной лишь механической защиты может быть недостаточно. Эксперт заявила о необходимости устранить саму причину интереса питомца к цветам. Для этого она порекомендовала организовать для кошки дополнительную активность.

Капустина советует использовать интерактивные игрушки и обязательно поощрять любимца лакомствами за игру с ними. При таком подходе питомец быстро переключит свое внимание на новое развлечение и навсегда забудет о вредной привычке.