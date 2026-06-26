Врач рассказала, как завтрак определяет качество работы мозга

Нутрициолог Павлова: завтрак влияет на принятие решений Фото: Shutterstock.

Пропуск завтрака грозит импульсивными поступками и рискованными решениями. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач общей практики, гериатр и нутрициолог Елена Павлова, отметив, что утренний прием пищи — это не просто источник энергии, а фактор, напрямую влияющий на когнитивные способности человека.

Специалист поянсила, что после сна мозг испытывает жесткий дефицит глюкозы. Нейробиологические МРТ-исследования доказывают, что сбалансированный завтрак активирует участки префронтальной коры, отвечающие за самоконтроль. При этом стабилизируется выработка дофамина и серотонина — гормонов, от которых зависят настроение и умение оценивать последствия.

Для ясного мышления эксперт рекомендует сочетать сложные углеводы и качественный белок (яйца, творог, индейку). По ее словам, это идеальное комбо, чтобы думать ясно и делать верный выбор.

«Белок поставляет тирозин — предшественник дофамина, и буквально помогает усиливать мотивацию и принимать взвешенные решения», — отметила она.