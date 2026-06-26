FT: Binance прекратит обслуживать клиентов из ЕС из-за отсутствия лицензии Фото: REUTERS.

Криптобиржа Binance со следующей недели прекратит обслуживать клиентов из Евросоюза. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, причиной стала неудачная попытка компании получить лицензию для работы в ЕС. С 1 июля все криптовалютные компании, которые работают в Евросоюзе, должны иметь разрешение местного регулятора.

Binance подавала заявку в Греции, однако Афины на прошлой неделе отклонили запрос. Одной из причин отказа Греции могло стать уголовное дело 2023 года об отмывании денег. Тогда Binance признала вину и согласилась выплатить штрафы более чем на 4,3 млрд долларов. В компании при этом настаивают, что заявка на лицензию соответствовала всем требованиям.

После этого биржа отозвала заявление из Греции. Источники FT утверждают, что компания теперь намерена подать его через Францию. Но даже при одобрении лицензию выдадут уже после крайнего срока.

Клиенты Binance в Польше, Италии, Испании и Франции уже получили письма с инструкциями по выводу средств. В самой компании заявили, что Европа остается важным рынком, а активы пользователей будут в безопасности до получения лицензии в одной из стран ЕС.

Ранее KP.RU рассказывал, что Binance остается одной из самых известных криптовалютных бирж в мире. Площадка используется для покупки, продажи и обмена цифровых активов. При этом эксперты советуют пользователям учитывать не только комиссии и набор инструментов, но и вопросы регулирования, доступности сервиса и безопасности средств.