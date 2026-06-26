Почему старые советские ковры снова в моде у молодежи?

Дизайнер Боровская: Ковры в интерьере делают дом уютнее Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас среди молодёжи в России наблюдается повышенный интерес к «бабушкиным» коврам. Ковёр с оленями можно найти на барахолках, а те, что имеют контрастную геометрию, восточные орнаменты из ромбов или состаренный эффект с потёртостями, можно приобрести в магазинах. Цены варьируются от 5 до 30 тыс. рублей.

«Ковры делают дом уютнее, приглушают звук и помогают собрать интерьер в единое целое. При этом ковер может стать не просто фоном, а главным акцентом в комнате. Особенно эффектно он смотрится в зоне камина», - рассказывает в интервью KP.RU дизайнер Мария Боровская.

Состоятельные люди выбирают ковры из натуральной шерсти, джута и сизаля. Особой популярностью пользуются изделия ручной работы с эффектом изношенности или длинным ворсом. Вместе с тем, тем, кто страдает аллергией, стоит проявлять осторожность при использовании натуральных материалов.

«Если говорить о цветах, в тренде сложные природные оттенки - терракотовый, охристый, глубокий зеленый. Видим и советскую геометрию с характерными градиентами. Эти расцветки снова возвращаются в современные интерьеры, благодаря своей выразительности и неожиданному контрасту с современной мебелью», - говорит Боровская.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2020 году турецкие журналисты попытались разгадать тайну популярности ковров на стенах у советских граждан.