Врач рассказала, от чего зависит состояние кожи, волос и ногтей Фото: Shutterstock.

Состояние кожи, волос и ногтей напрямую зависит от уровня ферритина — белка, отвечающего за сохранение запасов железа в организме. Об этом заявила NEWS.ru акушер-гинеколог Ольга Уланкина.

Дисбаланс ферритина проявляется по-разному в зависимости от возраста и пола. Так, его нехватка зафиксирована у каждой пятой женщины и у каждой третьей беременной. Напротив, у пожилых людей старше 65 лет чаще наблюдается повышение этого показателя.

«От ферритина зависит стабильность уровня железа, необходимого для синтеза гемоглобина. Именно он доставляет кислород к органам, волосяным фолликулам и клеткам кожи. При достаточном запасе белка сохраняются свежий цвет лица, сила волос и прочность ногтей», — уточнила Уланкина.

Среди главных причин дефицита ферритина эксперт назвала хронические кровопотери (включая обильные менструации и скрытые проблемы с ЖКТ), нарушения всасывания в кишечнике, а также повышенный расход железа при беременности. У детей и подростков нехватка часто связана с периодами бурного роста.