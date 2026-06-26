Мособлгаз назвал главные причины отказа в газификации подмосковных участков Фото: REUTERS.

В Московской области активно действуют две программы газификации, однако далеко не все поданные заявки получают одобрение. Чтобы помочь жителям избежать распространенных промахов, АО «Мособлгаз» выпустило специальную памятку с разбором типичных ошибок, передает интернет-издание Regions.

В регионе работают два проекта: социальная газификация (бесплатное подведение трубы до границ участка в уже газифицированных населенных пунктах) и губернаторская программа «Развитие газификации до 2035 года» (для новых поселков).

По данным ведомства, в рамках соцгазификации чаще всего отказывают из-за ошибок в документах, отсутствия регистрации права собственности на дом или землю, а также при нехватке согласия от всех совладельцев недвижимости. Кроме того, заявку отклонят, если в самом населенном пункте вообще нет магистрального газопровода, если аналогичные работы уже проводились здесь за последние три года или если заявитель продублировал обращение через разные каналы.

Для губернаторской программы критерии еще жестче. В поселке должны быть постоянно зарегистрированы не менее 30 человек, а предельные затраты на подключение одного жителя не могут превышать 450 тыс. рублей. Несоблюдение любого из этих пунктов гарантирует отказ.

Специалисты рекомендуют жителям Подмосковья заранее проверять статус своего населенного пункта на карте АО «Мособлгаз», оформлять дома как капитальные строения и строго сверяться с официальным перечнем документов.