Психологи объяснили, как превратить зависть в двигатель успеха и не впасть в депрессию Фото: Shutterstock.

Психологи признают, что зависть способна играть положительную роль, если она перерастает в дух соперничества. Сравнение себя с другими может стать как мощным стимулом для роста, так и разрушителем самооценки. В комментарии RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович отметил, что согласно современной теории зависти, совладать с болью от невыгодных социальных сравнений можно конструктивным или деструктивным путем.

По мнению эксперта, так называемая «белая зависть» — это на самом деле амбиции и конкуренция. Разница принципиальна: зависть заставляет смотреть на чужое, а конкуренция — на свое, заставляя думать о том, как можно сделать лучше.

Грань между ними проходит там, где заканчивается действие и начинается парализующее переживание, отмечает специалист. Если чужой успех мотивирует работать больше — это конструктивная конкуренция. Если же он вызывает мысли в духе «все бессмысленно» — это деструктивная зависть, уничтожающая волю.

Как отмечает Якубович, ситуацию усугубляют соцсети, поскольку раньше человек сравнивал себя с соседом, а теперь — с миллиардерами или топ-блогерами. Из-за огромного разрыва конструктивный настрой часто сменяется депрессией. Чтобы превратить зависть в топливо, специалисты советуют прекратить следить за другими и начать сравнивать себя исключительно с собой вчерашним.