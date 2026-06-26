Владимир Путин назначил Алексея Клещева замруководителя Россотрудничества Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Клещева заместителем руководителя Россотрудничества. Глава государства подписал соответствующий указ. Документ размещен на официальном портале публикования правовых актов.

Как следует из опубликованного указа, все произошло в пятницу, 26 июня. Тогда Путиным был подписан документ о назначении. Он вступает в силу со дня подписания.

При этом раньше, как сообщала пресса, раньше Клещев работал в администрации президента. Однако какие-либо подробности не раскрываются.

Немногим ранее Владимир Путин официально назначил дату выборов в Государственную думу. Так, голосование пройдет уже осенью, 20 сентября. Соответствующий указ также опубликован на портале правовых актов.