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НовостиПолитика26 июня 2026 12:14

Владимир Путин назначил Алексея Клещева замруководителя Россотрудничества

Алексей Клещев назначен на должность замруководителя Россотрудничества в пятницу, 26 июня
Марк СОКОЛОВ
Владимир Путин назначил Алексея Клещева замруководителя Россотрудничества

Владимир Путин назначил Алексея Клещева замруководителя Россотрудничества

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Клещева заместителем руководителя Россотрудничества. Глава государства подписал соответствующий указ. Документ размещен на официальном портале публикования правовых актов.

Как следует из опубликованного указа, все произошло в пятницу, 26 июня. Тогда Путиным был подписан документ о назначении. Он вступает в силу со дня подписания.

При этом раньше, как сообщала пресса, раньше Клещев работал в администрации президента. Однако какие-либо подробности не раскрываются.

Немногим ранее Владимир Путин официально назначил дату выборов в Государственную думу. Так, голосование пройдет уже осенью, 20 сентября. Соответствующий указ также опубликован на портале правовых актов.