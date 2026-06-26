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НовостиВ мире26 июня 2026 12:19

Землетрясение магнитудой 6.4 произошло на Филипиннах

Эпицентр землетрясения на Филиппинах находился на глубине 29 километров
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
Землетрясение магнитудой 6.4 произошло на Филипиннах Фото: Belish / Shutterstock / Fotodom

Землетрясение магнитудой 6.4 произошло на Филипиннах Фото: Belish / Shutterstock / Fotodom

На Филиппинах зафиксировали ощутимое землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки затронули остров Минданао, который является вторым по величине в архипелаге. Информацию об этом предоставил Немецкий исследовательский центр геофизики (GFZ).

Специалисты центра уточнили, что эпицентр сейсмического события находился на глубине 29 километров от поверхности земли. Данные о характере толчков и их расположении опубликовало издание Ynet News.

Стоит напомнить, что накануне мощное землетрясение произошло и в Венесуэле. Там магнитуда толчков достигла 7,1, а эпицентр находился в 28 километрах от поселения Монталбан. В результате тех толчков в столице Каракасе есть разрушения и пострадавшие.

Что касается венесуэльского случая, то в Геологической службе США (USGS) уже оценили возможный экономический ущерб. По их прогнозам, он может составить от 2% до 20% валового внутреннего продукта страны. Такие цифры приводятся в официальном сообщении американского ведомства.