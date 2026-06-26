Белоусов призвал пресечь попытки переписи истории для предотвращения катастрофы. Фото: Минобороны РФ

Предотвращение глобальной катастрофы возможно благодаря борьбе с нацистской идеологией и не допуска попыток фальсифицировать историю Второй мировой войны. Об этом говорится в приветствии главы МО РФ Андрея Белоусова участникам IV Международного антифашистского конгресса в Минске.

«Наш долг - противодействовать нацистской идеологии, пресечь попытки фальсификации событий Второй мировой войны, предотвратить новую глобальную катастрофу», - привел слова Белоусова начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

Белоусов подчеркнул, что в некоторых странах стирается память об ужасах расизма и ксенофобии, а также разрушенных городах и миллионах погибших.

Ранее Белоусов заявил, что в современной военно-политической обстановке необходимы совместные усилия и согласованные шаги министерств обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).