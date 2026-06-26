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НовостиЭкономика26 июня 2026 12:24

В городах-миллионниках рухнула стоимость одного типа квартир

В мае стоимость квадратного метра в новостройках России снизилась на 0,4%
Людмила МИТРОХИНА
В городах-миллионниках рухнула стоимость одного типа квартир

В городах-миллионниках рухнула стоимость одного типа квартир

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Цены на квартиры в новостройках в городах-миллионниках России снижались два месяца подряд. Об этом пишут «Ведомости» по исследованию аналитиков «Циан». Отмечается, что стоимость квартир рухнула только в новостройках и тренд наблюдается в городах-миллионниках.

В мае 2026 года стоимость квадратного метра в новостройках снизилась на 0,4%, до 194,6 тысячи рублей, как и в апреле. В марте рост составил 1,5% по сравнению с февралем, говорится в сообщении от источника.

Ранее KP.RU сообщил, что россияне начали скупать недвижимость на вторичном рынке. Рост спроса наблюдался из-за снижения стоимости такого жилья. Оказалось, что за первые несколько месяцев 2026 года сделки по такому жилью выросли на 19%.