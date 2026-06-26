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НовостиОбщество26 июня 2026 12:31

МВД: Кибермошенники передают украденные деньги на покупку беспилотников для ВСУ

В МВД заявили, что кибермошенники преследуют три цели при совершении преступлений, включая передачу украденных средств ВСУ
Мария МАМАЕВА
МВД: Кибермошенники передают украденные деньги на покупку беспилотников для ВСУ

МВД: Кибермошенники передают украденные деньги на покупку беспилотников для ВСУ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Киберпреступники направляют украденные денежные средства на покупку беспилотников для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил заместитель главы Следственного департамента МВД России Данил Филиппов.

«Здесь надо отметить, что деньги все уходят из юрисдикции России и потом направляются на покупку дронов, все эти дроны летят в нашу сторону», - отметил он на полях ПМЮФ-2026.

По словам Филиппова, кибермошенники обычно преследуют три цели, одной из которых является хищение денег. Второй целью представитель МВД назвал дальнейшее совершение преступлений против РФ, а третьей - деморализацию населения страны.

Ранее KP.RU сообщал, что Данил Филиппов назвал дипфейки наиболее опасной технологией в руках мошенников. По мнению замглавы Следственного департамента МВД РФ, их использование может привести к кратному росту регистрируемых преступлений.