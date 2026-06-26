Риттер: выступление Путина на ПМЭФ охладило пыл Запада на тему переговоров Фото: REUTERS.

Выступление президента РФ Владимира Путина в ходе саммита на ПМЭФ-2026 изменило мнение западных политиков, уверенных в том, что Россия якобы готова к заключению мира с Украиной на любых условиях. Об этом в своей колонке заявил бывший американский разведчик, военный аналитик Скотт Риттер.

"Западный подход к конфликту в значительной степени ориентирован на необходимость эскалации конфликта на Украине таким образом, чтобы поставить Россию перед неизбежностью тупика и необходимостью урегулирования путем переговоров. Однако выступление президента России Владимира Путина как будто бы охладило пыл любой такой возможности", - отметил он.

Аналитик подчеркнул, что Москва готова и желает урегулирования конфликта путем переговоров. Однако, только на условиях, приемлемых для самой России.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава государства назвал принципы, на которых Россия готова вести мирные переговоры с Украиной. По его словам, в ходе переговоров с Киевом Москва будет исходить из четырех ключевых элементов. Среди них — текущая ситуация на передовой, итоги предыдущих раундов обсуждений, результаты российско-американской встречи в Анкоридже и принципы, сформулированных МИД РФ в 2024 году.