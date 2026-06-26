Врач предупредила, какие симптомы могут говорить о быстром раке груди

Врач посоветовала насторожиться при появлении уплотнений. Фото: Gorodenkoff/Shutterstock/Fotodom

Рак молочной железы может развиваться стремительно и маскироваться под менее опасные состояния, из-за чего особенно важно знать его ранние признаки, заявила врач акушер-гинеколог Елена Близнюк. Об этом пишет Lenta.ru.

Как отметила специалист, одним из первых тревожных сигналов может стать покраснение молочной железы, чувство жжения и изменение оттенка кожи – вплоть до фиолетового или пурпурного. Эти симптомы часто сопровождают быстро развивающийся воспалительный процесс.

«Это говорит о быстром развитии воспалительного типа рака, который быстро прогрессирует и довольно опасен. При этом может быть и такое, что из-за блокировки оттока лимфы грудь отекает и уплотнение не прощупывается», – предупредила медик.

Кроме того, врач посоветовала насторожиться при появлении уплотнений, которые не исчезают в течение цикла, изменении формы груди, втянутых сосках, «апельсиновой корке» на коже, выделениях или увеличении лимфоузлов. По словам эксперта, при любых подобных признаках важно как можно быстрее обратиться к врачу для обследования.

Ранее стало известно, какие факторы действительно влияют на риск развития рака молочной железы. Бюстгальтер и дезодоранты не повышают риск онкологии.