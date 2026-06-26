МО РФ: ВС РФ удерживают инициативу на всей линии боевого соприкосновения Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Минобороны рассказали, что ВС РФ уверенно удерживают инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«Российская армия, выполняя волю народа, продолжает решать задачи специальной военной операции, прочно удерживая инициативу на всей линии фронта. Каждому нашему воину присуще ясное понимание того, что он борется за правое дело», — рассказал генерал армии Виктор Горемыкин в разговоре на антифашистком саммите в Минске.

Нужно отметить, что сейчас одни из ключевых сражений проходят в Красном Лимане. Боевики ВСУ уже не могут удерживать свои позиции в городе. В большей части построек российские военные занимают лучшие позиции. Аналитики KP.RU рассказали, что на многих строениях располагаются флаги России. ВСУшники деморализованы и покидают свои позиции без приказа командования.