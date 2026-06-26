Оверчук: поездки на каникулы для молодежи РФ и Белоруссии могут стать доступнее Фото: Shutterstock.

Поездки в Санкт-Петербург и Сочи для школьников и студентов России и Белоруссии во время каникул могут стать доступнее. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на пленарном заседании XIII Форума регионов России и Белоруссии.

По словам Оверчука, сейчас рассматривается возможность субсидировать льготные авиаперевозки из союзного бюджета. Такая мера может затронуть старшеклассников и студентов в период летних и зимних каникул.

«Прорабатываем сейчас вопрос о субсидировании из союзного бюджета льготных авиаперевозок для старшеклассников и студентов в период летних и зимних каникул в Санкт-Петербург и Сочи», — сказал вице-премьер.

Оверчук уточнил, что эта работа только началась. При этом он положительно оценил развитие туристического сотрудничества двух стран. В 2025 году Белоруссию посетили 906 тысяч россиян, а в России побывали 570 тысяч граждан Белоруссии.

Ранее Россия и Белоруссия подписали соглашения на общую сумму 25 миллиардов рублей в рамках XIII Форума регионов. Владимир Путин отмечал, что такой пакет договоров и коммерческих контрактов показывает нацеленность двух стран на практический результат. По словам президента, межрегиональные связи остаются одной из главных движущих сил партнерства РФ и РБ.