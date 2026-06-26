ФСБ: Кирилл Макаренко из Киева призывал к терактам в Вашингтоне Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане задержан подросток, координируемый агентом украинских спецслужб Кириллом Макаренко из Киева. Макаренко призывал к терактам в Вашингтоне с использованием СВУ. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В сетевых сообществах, созданных радикалами, Макаренко призывал к совершению терактов в Вашингтоне с использованием СВУ на основе аммонала», — говорится в сообщении от ведомства.

Задержанный координировал террористическую деятельность в России, США и Европе с украинскими спецслужбами, включая проживающего в Киеве Кирилла Макаренко.

Ранее KP.RU рассказал, что Киев хотел сделать из подростков «живых бомб». Сети вербовали школьников для преступлений: от ложных минирований школ до расстрелов одноклассников. В 2025 году предотвратили подготовку массового убийства в школе в Домодедово, задержаны 14-летний и 18-летний юноши.