Число погибших от мощнейшего землетрясения в Венесуле выросло: власти назвали новую цифру жертв стихии

Родригес: До 589 увеличилось число жертв землетрясения в Венесуэле Фото: REUTERS.

В Венесуэле количество погибших в результате мощнейшего землетрясения достигло 589. Об этом сообщила уполномоченный президент страны Делси Родригес в эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión.

"К сожалению, мы должны сообщить, что уже есть 589 погибших и 2 980 пострадавших, но при этом мы спасли десятки людей", - сказала политик.

Как писал сайт KP.RU, в Венесуэле женщина родила ребенка среди обломков здания, разрушенного мощными землетрясениями. По данным газеты Mundo, роды прошли без света и медицинского оборудования. Помощь новорожденному и его матери оказывали волонтеры.

Напомним, в ночь на 25 июня в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,1. В результате разгула стихии свыше 250 зданий были повреждены или уничтожены. Экономический ущерб Венесуэле может составить от 2% до 20% валового внутреннего продукта страны.