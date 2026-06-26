МВД РФ, Белоруссии и Узбекистана пресекли работу 100 мошенников из колл-центров, фото: ИВАНОВА Диана

С 2022 года сотрудники МВД России, а также их белорусские и узбекские коллеги, привлекли к ответственности более ста работников мошеннических кол-центров. Об этом сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов.

«Мы с белорусскими и узбекскими коллегами начиная с 2022 года прекратили деятельность нескольких кол-центров, привлекли к уголовной ответственности и организаторов, и всех участников преступного сообщества. Это более ста человек», - заявил Филиппов на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Напомним, что само явление мошеннических колл-центров зародилось и, фактически, расцвело на Украине. До сих пор там действуют десятки международных центров, где работают сотни людей, которые ежедневно занимаются шантажом, обманом и вымогательством. Преимущественно - россиян, однако жертвами становятся люди по всему миру.

Ранее KP.RU сообщил, что в Польше задержали 15 украинских беженцев, которые переехали в Европу, якобы, из-за боевых действий, но на деле организовали там новый мошеннический колл-центр.