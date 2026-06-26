Бастрыкин: СК жестко реагирует на факты коррупции среди сотрудников ведомства Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России последовательно борется с коррупционными проявлениями внутри ведомства и привлекает к уголовной ответственности провинившихся сотрудников. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, который проходит в рамках ПМЮФ.

Бастрыкин откровенно заявил, что среди сотрудников СК есть как добросовестные, так и недобросовестные люди. По его словам, в текущем году к уголовной ответственности за коррупционные преступления привлечено около 20 следователей Следственного комитета.

Глава ведомства подчеркнул, что такая статистика свидетельствует о принципиальной позиции руководства, которое не закрывает глаза на нарушения даже внутри собственной структуры. Следственный комитет старается реагировать на подобные факты максимально жестко. При этом он отметил, что аналогичные сложности есть и в других структурах, включая следственные подразделения МВД и прокуратуру.

Александр Бастрыкин на том же форуме поддержал введение уголовной ответственности для родителей за ненадлежащее воспитание детей. Глава СК подчеркнул, что сейчас за это предусмотрена лишь административная ответственность, но он считает важным ужесточить меры, поскольку воспитание начинается именно в семье.