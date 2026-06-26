Почему дешевые очки вредят глазам: объяснение офтальмолога

Офтальмолог предупредил об опасности дешевых солнцезащитных очков. Фото: Dina Photo Stories / Shutterstock / Fotodom

Дешевые солнцезащитные очки могут представлять серьезную угрозу для зрения. Иногда даже большую, чем полное отсутствие защиты от солнца, рассказал заведующий офтальмологическим отделением Консультативно-диагностического центра Подольской областной клинической больницы Алексей Егоров. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Когда вы надеваете несертифицированные дешевые темные очки, велик риск того, что они, несмотря на то, что они темные, пропускают ультрафиолет. В то же время глаз думает, что он находится в условиях недостаточной освещенности и существенно расширяется зрачок», – отметил медик.

В таком случае глаз получает избыточную дозу вредного ультрафиолетового излучения. Это со временем может привести к повреждению внутренних структур, включая сетчатку. Врач порекомендовал выбирать только сертифицированные солнцезащитные очки с подтвержденной УФ-защитой и проверять их качество в оптике.

Ранее педиатр Павел Бережанский дал рекомендации по выбору солнцезащитных очков для детей. Детские глаза более чувствительны и уязвимы, а избыток ультрафиолета способен негативно влиять на хрусталик и в будущем повышать риск его преждевременного помутнения.