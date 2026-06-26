Дюмин принял участие в заседании комиссии Госсовета по транспортной системе Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин 26 июня принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ "Эффективная транспортная система".

В своем вступительном слове Дюмин подчеркнул, что качество повседневной жизни людей во многом зависит от того, насколько четко и надежно работает транспорт. Важно продолжать работу по повышению качества транспортного обслуживания – не только в мегаполисах, но и в малых населенных пунктах, добавил он.

"На сегодня федеральные инструменты поддержки общественного транспорта в регионах направлены только на обновление подвижного состава. Но этого недостаточно, так как есть и другие вопросы, требующие решения. Это модернизация инфраструктуры общественного транспорта, улучшение организации дорожного движения и так далее", - сказал помощник президента РФ.

По его словам, жители многих российских городов жалуются именно на большие интервалы в движении транспорта, отставание от расписания. В числе причин – нехватка водителей. Поэтому одна из ключевых задач – решение кадровой проблемы в сфере общественного транспорта.

Секретарь Госсовета отметил, что в целом сложившаяся транспортная ситуация в городах страны – во многом результат отсутствия четкой стратегии развития общественного транспорта, поэтому необходимо менять подход. Таким образом нужно предложить регионам реальные инструменты, которые помогут им изменить ситуацию, чтобы люди увидели перемены к лучшему.

Кроме того, Дюмин заметил, что в России достаточно субъектов, которые успешно решают вопросы развития общественного транспорта, и их опыт нужно тиражировать на другие регионы страны.

Напомним, что президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача к 2030 году привести не менее 85% общественного транспорта в нормативное состояние. Однако важно не только обновлять технику. Для людей имеют значение удобное расписание, доступная стоимость проезда, регулярность движения и комфортность поездок.