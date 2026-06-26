Светит ли россиянам четырехдневная рабочая неделя: в ГД дали ответ Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Рабочая неделя сократится с пяти до четырех дней, так как свободное время ценится в обществе. Таким мнением поделился член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

Парламентарий ответил на вопрос, который давно интересовал россиян: светит ли им сокращение рабочей недели до четырех дней. Он пришел к выводу, что в будущем может быть рассмотрен такой вариант.

«Подтверждаю еще раз, рано или поздно это [переход на четырехдневную рабочую неделю] произойдет, потому что можно согласиться с Карлом Марксом, что главное богатство в обществе — это свободное время живущих в этом обществе людей», — резюмировал Исаев.

Ранее KP.RU сообщил, что вопрос о сокращении рабочей недели давно рассматривается в России. При этом сейчас принятие соответствующего закона не планируется. В первую очередь потому, что у россиян еще есть возможность работать удаленно и посменно, что позволяет быть дома чаще.