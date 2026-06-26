В России предложили снять мораторий на смертную казнь

Глава СК России Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с инициативой отменить мораторий на высшую меру наказания. Своё предложение он обосновал успешным опытом Китая, где смертная казнь активно применяется в отношении чиновников-взяточников.

Свою позицию руководитель СК озвучил в рамках Петербургского международного юридического форума. Там обсуждались вопросы противодействия коррупции и создания комфортных условий для предпринимательства. Бастрыкин поделился историей о своем общении с бывшим руководителем Интерпола из Китая.

«Мне докладывают: был задержан в аэропорту, арестован и по суду расстрелян. Замминистра МВД Китая, президента Интерпола. Невзирая на лица. Я неоднократно призывал вернуть смертную казнь, меня никто не поддержал», — отметил глава СК.

Стоит напомнить, что в Государственную Думу уже вносился соответствующий законопроект. Инициатива предлагала назначать расстрел за коррупционные преступления, которые ставят под угрозу безопасность граждан и обороноспособность страны.