Суд оштрафовал актрису Мысину* и рэпера Влади* за нарушения закона об иноагентах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Москве привлек к административной ответственности признанных иноагентами актрису Оксану Мысину* и рэпера, участника группы "Каста" Владислава Лешкевича* (творческий псевдоним Влади*). Об этом в мессенджере "Макс" сообщил канал Судов общей юрисдикции города Москвы.

"Постановлениями Тверского районного суда города Москвы от 26 июня 2026 года Мысина Оксана Анатольевна* и Лешкевич Владислав Валерьевич* признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ", - говорится в публикации.

В сообщении уточнили, что суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей каждому.

Как писал сайт KP.RU, 23 июня суд Москвы признал бывшего лидера панк-группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина* виновным в нарушении законодательства об иноагентах. В пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что музыканту назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

* внесены Минюстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ