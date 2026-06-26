По аналогии с Telegram: россиян напугали очередными ограничениями Фото: REUTERS.

Депутат от КПРФ Нина Останина призывает Роскомнадзор и Минцифры РФ активно работать над решением вопроса. Оказалось, что в Госдуме хотят заблокировать онлайн-игры по аналогии с Telegram. Об этом рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем блоге.

«Саму видеопродукцию необходимо контролировать. У нас есть специальные институты во власти в виде Роскомнадзора и Минцифры, которые успешно справляются с замедлением Telegram, других платформ. Если РКН и Минцифры справляются с тем, чтобы замедлять Telegram, то почему тогда не отрегулировать и время ребенка внутри игр», — передает слова депутата Мизулина в своем аккаунте в Telegram.

Ранее KP.RU рассказал, что россиян напугали очередными блокировками. Речь идет об играх The Sims и FIFA. Позже в Роскомнадзоре отметили, что подобные ограничения для этих онлайн-игр не рассматриваются.