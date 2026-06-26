Инвестиции в будущее Адыгеи: Мурат Кумпилов и Дмитрий Чернышенко обсудили приоритетные проекты республики

Мурат Кумпилов (слева) рассказал Дмитрию Чернышенко о развитии в Адыгее сферы образования, социальной инфраструктуры и туризма. Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея.

Основной повесткой стало исполнение государственных программ и национальных проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона, а также перспективные инициативы в сферах образования, спорта, туризма и жилищно-коммунального хозяйства.

Открывая диалог, руководитель республики доложил о промежуточных итогах работы в рамках президентских национальных проектов «Молодежь и дети», «Семья» и партийных проектов «Единой России».

По его словам, системная работа приносит ощутимые плоды: региону удалось достичь стопроцентной доступности дошкольного образования, а также последовательно сокращать долю школьников, вынужденных заниматься во вторую смену. Такой прогресс стал возможен благодаря масштабному строительству образовательных учреждений— с 2019 года в республике введены в эксплуатацию 12 новых школ, 18 детских садов и ещё 4 пристройки к дошкольным учреждениям. Мурат Кумпилов подчеркнул, что эта деятельность развёрнута во исполнение поручения главы государства Владимира Путина и направлена на комплексную модернизацию социальной сферы.

Особое внимание на встрече было уделено эволюции сферы образования. Глава республики с удовлетворением отметил, что усилия по созданию условий для развития детей и подростков дают конкретную отдачу. В качестве яркого примера он привёл предварительные итоги Единого государственного экзамена. В этом году в Адыгее 13 выпускников получили 14 стобалльных результатов, что стало абсолютным рекордом для региона. При этом средний тестовый балл по всем предметам также превысил прошлогодние показатели.

Не осталась без внимания и организация летней оздоровительной кампании. Мурат Кумпилов сообщил, что загородные лагеря республики функционируют по утверждённому графику и традиционно принимают не только местных детей, но и школьников из других субъектов, включая новые регионы страны и подшефную Херсонскую область.

Ещё одной темой для переговоров стал туристический потенциал Адыгеи. Как доложил глава региона, реализация национального проекта «Туризм и гостеприимство» позволила существенно нарастить номерной фонд, а налоговые поступления в бюджет республики от предприятий отрасли увеличились вдвое. В числе приоритетных инвестиционных проектов были названы «Лагонаки» и «Дегуакская поляна», призванные расширить возможности для активного и экологического отдыха. Наряду с развитием круглогодичных курортов, хорошие результаты демонстрирует событийный туризм, а также работа по повышению качества сервисов и прокладке новых маршрутов. По данным мобильных операторов, по итогам 2025 года турпоток в республику достиг 1 миллиона человек, что на 17% превышает показатели предыдущего периода.

Кроме того, стороны обсудили развитие спортивной инфраструктуры, популяризацию здорового образа жизни и создание новых площадок для занятий физкультурой. Данные задачи решаются, в том числе в рамках госпрограммы «Спорт России».

Важной темой стали и вопросы модернизации инженерных сетей и развития современной коммунальной инфраструктуры, необходимой для устойчивого повышения качества жизни населения. Завершая встречу, Мурат Кумпилов выразил благодарность Президенту России и федеральному Правительству за системное внимание к запросам республики и поддержку региональных инициатив, пообещав продолжить совместную работу над проектами, укрепляющими экономический фундамент и социальное благополучие Адыгеи.