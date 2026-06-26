Минюст РФ внёс проект «Эхо»* и социолога Елену Коневу* в список иноагентов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных агентов новыми лицами и организациями. В список на этой неделе вошли общественное движение «Крымская солидарность»*, медиагруппа «Автономное действие»*, проект «Эхо»*, а также социолог Елена Конева*. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Проект «Эхо»* был создан бывшими журналистами некогда популярной радиостанции «Эхо Москвы»* после того, как она прекратила свое вещание. Что касается медиагруппы «Автономное действие»*, то она позиционирует себя как либертарно-коммунистический анархистский медиапроект.

По данным Минюста, все перечисленные лица и структуры систематически распространяли недостоверные сведения о решениях российских властей. Кроме того, они публиковали материалы других иноагентов и организаций, признанных в стране нежелательными, а также выступали с критикой специальной военной операции.

Ранее заместитель главы Минюста Олег Свириденко выступил с инициативой на Петербургском международном юридическом форуме. Он предложил ввести обязательное нотариальное заверение для всех сделок, которые заключают иностранные агенты, чтобы усилить контроль над их финансовыми потоками.

* – внесены в список иноагентов в Российской Федерации