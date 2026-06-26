Жасмин и Шор выделят еще 250 млн рублей на восстановление Дагестана

В числе приоритетных задач — система питьевого водоснабжения в селах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певица Жасмин и предприниматель Илан Шор выделят дополнительно 250 млн рублей на восстановление Дагестана после весеннего наводнения. Деньги направят на ремонт пострадавшей инфраструктуры и помощь жителям, которые лишились жилья из-за стихии. Об этом пишет RT.

Основной задачей остается восстановление системы питьевого водоснабжения в четырех селах Хасавюртовского района, где люди до сих пор вынуждены пользоваться привозной водой.

Часть помощи уже реализуется. Несколько семей получили новые квартиры в Махачкале, еще для части пострадавших строят частные дома в Дербентском районе. На участках уже проведены подготовительные работы и заложены фундаменты.

Напомним, ранее Жасмин уже помогала пострадавшим от наводнения в Дагестане. Певица оплачивала временное жилье, финансировала ремонт домов для десятков семей и оказывала адресную поддержку, включая покупку автомобиля для пожилого жителя одного из сел.