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НовостиВ мире26 июня 2026 14:48

Mehr: США освободили экипаж захваченного ранее иранского судна Touska

22 членов экипажа иранского судна Touska были освобождены
Вениамин ЗАХАРОВ
Mehr: США освободили экипаж захваченного ранее иранского судна Touska

Mehr: США освободили экипаж захваченного ранее иранского судна Touska

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

США освободили 22 членов экипажа иранского судна Touska, ранее захваченного американскими Вооруженными силами в Оманском заливе. Об этом сообщило агентство Mehr.

По информации источника, все члены экипажа были переданы представителю иранского консульства в пакистанском Карачи.

Напомним, 19 апреля Touska под иранским флагом попыталась прорвать морскую блокаду США в Оманском заливе. После предупреждения и отказа остановиться судно было атаковано. В Иране произошедшее назвали «вооруженным пиратством США». В ответ на захват иранского судна Тегеран нанес удар дронами по кораблям США.

При этом в мае сайт KP.RU писал, что США планировали вернуть Ирану танкер Touska, захваченный в Оманском заливе в середине апреля.