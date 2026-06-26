Гребень антициклона накроет Москву: синоптик дал прогноз

В выходные серьезных погодных сюрпризов не ожидается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Москве в ближайшие дни сохранится переменчивая летняя погода с чередованием солнца, облачности и кратковременных дождей. Синоптик Евгений Тишковец дал прогноз, что ждать жителям столичного региона 27-28 июня. Об этом пишет aif.ru.

«Центральную Россию накроет гребнем антициклона, по которому скользнет слабовыраженный атмосферный фронт. В столице и области ожидается переменная облачность, а во второй половине дня местами возможен дождь», – отметил эксперт.

По словам синоптика, в пятницу температура в Москве будет держаться на уровне +18…+21 градусов, а местами возможны кратковременные осадки во второй половине дня. Ночь на выходные станет прохладной, но уже днем в субботу и воскресенье воздух будет прогреваться до комфортных летних значений.

Тишковец уточнил, что 27-28 июня серьезных погодных сюрпризов не ожидается. Возможны лишь локальные дожди, при этом к воскресенью температура может подняться до +25 градусов.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что в воскресенье ожидается уже более позитивное развитие событий. В регион может прийти волна тепла, связанная с жарой в Западной Европе, пишет Lenta.ru.